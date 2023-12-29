Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)

Экономика Материалы 29 декабря 2023 10:53 (UTC +04:00)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - История создания первой вертолетной эскадрильи Забратского аэропорта уходит в 60-тидесятые годы прошлого столетия. С тех пор в Азербайджане сложилась устойчивая и развивающаяся отрасль малой авиации, сфокусированная на подготовке местных профессиональных кадров и эксплуатации новейших воздушных судов. С годами, пользуясь непосредственной поддержкой незабвенного Лидера страны Гейдара Алиева, а в дальнейшем нынешнего Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, устаревшие модели воздушного парка Республики были заменены на новейшие разработки западных авиационных гигантов, таких как Airbus, Sikorsky, Leonardo Helikopters.

В этом году лидеру малой авиации Азербайджана и Каспийского региона компании «ASG Helicopter Services” MMC исполнилось ровно 15 лет. Сегодня компания выполняет различные виды полетов на воздушных судах Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, AW109SP, MI 8 AMT, Airbus Helicopters AS-332L1, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт малых самолетов Cessna 172S.

За время существования компания стала узнаваема на рынке вертолётных услуг, успешна прошла ребрендинг, технический состав компании сертифицирован как местным, так и международным регуляторами EASA Part-145 и другие международные сертификатами, признана ведущим производителем европейских вертолетов Августа Вестланд компанией Леонардо в качестве «Сертифицированного Сервисного Центра» для воздушных судов типа AW. Персонал предприятия прошел обучение и ежегодно обновляет свои навыки и знания в международных тренинговых центрах и имеет высокую квалификацию в авиационной сфере.

Предприятие занимает лидирующее место в области перевозок малой авиацией в Каспийском регионе. Основной вид деятельности – авиационное услуги нефтяным гигантам, добывающих углеводороды в акватории Каспийского моря.

Этот вид авиационных услуг поистине считается уникальным. В экстренных случаях пилотам приходится сажать вертолеты на плавающие платформы и корабли, что требует высочайшего класса пилотирования и огромного опыта проведения подобного рода полетов. С гордостью можно сказать, что почти все пилоты компании обладают такими профессиональными качествами.

Пилоты компании осуществляли полёты над Баку для обеспечения съемок Формулы 1 с воздуха, что является одним из сложных элементов пилотирования в условиях городской среды.

В будущем «ASG Helicopter Services” MMC нацелена на расширение сферы своей деятельности посредством оказания полного спектра авиационных вертолётных услуг во всем Прикаспийском регионе и регионе Южного Кавказа. Рассматриваются потенциальные рынки Африки и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока.

Учитывая постоянное повышение международных требований к безопасности полетов в ближайшей перспективе, планируется замена некоторых моделей на новые типы воздушных судов.

«ASG Helicopter Services” MMC, поздравляет всех своих сотрудников с юбилеем, декларирует свою приверженность новым перспективным задачам и направлениям, и продолжит служить для развития авиации страны.

15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости