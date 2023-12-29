15 летний юбилей «ASG Helicopter Services” продолжение вертолётных традиций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - История создания первой вертолетной эскадрильи Забратского аэропорта уходит в 60-тидесятые годы прошлого столетия. С тех пор в Азербайджане сложилась устойчивая и развивающаяся отрасль малой авиации, сфокусированная на подготовке местных профессиональных кадров и эксплуатации новейших воздушных судов. С годами, пользуясь непосредственной поддержкой незабвенного Лидера страны Гейдара Алиева, а в дальнейшем нынешнего Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева, устаревшие модели воздушного парка Республики были заменены на новейшие разработки западных авиационных гигантов, таких как Airbus, Sikorsky, Leonardo Helikopters.

В этом году лидеру малой авиации Азербайджана и Каспийского региона компании «ASG Helicopter Services” MMC исполнилось ровно 15 лет. Сегодня компания выполняет различные виды полетов на воздушных судах Sikorsky S-92A, Leonardo Helicopters AW139, AW109SP, MI 8 AMT, Airbus Helicopters AS-332L1, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт малых самолетов Cessna 172S.

За время существования компания стала узнаваема на рынке вертолётных услуг, успешна прошла ребрендинг, технический состав компании сертифицирован как местным, так и международным регуляторами EASA Part-145 и другие международные сертификатами, признана ведущим производителем европейских вертолетов Августа Вестланд компанией Леонардо в качестве «Сертифицированного Сервисного Центра» для воздушных судов типа AW. Персонал предприятия прошел обучение и ежегодно обновляет свои навыки и знания в международных тренинговых центрах и имеет высокую квалификацию в авиационной сфере.

Предприятие занимает лидирующее место в области перевозок малой авиацией в Каспийском регионе. Основной вид деятельности – авиационное услуги нефтяным гигантам, добывающих углеводороды в акватории Каспийского моря.

Этот вид авиационных услуг поистине считается уникальным. В экстренных случаях пилотам приходится сажать вертолеты на плавающие платформы и корабли, что требует высочайшего класса пилотирования и огромного опыта проведения подобного рода полетов. С гордостью можно сказать, что почти все пилоты компании обладают такими профессиональными качествами.

Пилоты компании осуществляли полёты над Баку для обеспечения съемок Формулы 1 с воздуха, что является одним из сложных элементов пилотирования в условиях городской среды.

В будущем «ASG Helicopter Services” MMC нацелена на расширение сферы своей деятельности посредством оказания полного спектра авиационных вертолётных услуг во всем Прикаспийском регионе и регионе Южного Кавказа. Рассматриваются потенциальные рынки Африки и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока.

Учитывая постоянное повышение международных требований к безопасности полетов в ближайшей перспективе, планируется замена некоторых моделей на новые типы воздушных судов.

«ASG Helicopter Services” MMC, поздравляет всех своих сотрудников с юбилеем, декларирует свою приверженность новым перспективным задачам и направлениям, и продолжит служить для развития авиации страны.