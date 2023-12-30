Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8766 маната соответственно, сообщает в субботу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на субботу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8766 1 австралийский доллар AUD 1,1580 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5149 1 бразильский реал BRL 0,3503 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0926 100 южнокорейских вон KRW 0,1317 1 чешская крона CZK 0,076 100 чилийских песо CLP 0,193 1 китайский юань CNY 0,2394 1 датская крона DKK 0,2517 1 грузинский лари GEL 0,6326 1 гонконгский доллар HKD 0,2176 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1643 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1688 1 швейцарский франк CHF 2,0204 1 израильский шекель ILS 0,4697 1 канадский доллар CAD 1,2837 1 кувейтский динар KWD 5,5319 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,37 1 мексиканский песо MXN 0,1002 1 молдавский лей MDL 0,0982 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1671 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4319 1 российский рубль RUB 0,0188 1 сингапурский доллар SGD 1,2876 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,286 1 турецкая лира TRY 0,0576 1 тайваньский доллар TWD 0,0556 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0446 100 японских йен JPY 1,2054 1 новозеландский доллар NZD 1,0743

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