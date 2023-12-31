Назван объем экспорта газа по TAP

БАКУ/Trend/- По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу за три года поставлено свыше 31 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«В этом году в рамках краткосрочных и долгосрочных договоров в Европу было экспортировано 11.8 миллиарда кубометров газа»,- написал он.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.