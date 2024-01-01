В Азербайджане вступают в силу штрафы за перевозку пассажиров на такси без лицензии

БАКУ/Trend/- С 1 января в Азербайджане за перевозку пассажиров на такси без лицензии будут штрафовать на сумму до 2000 манатов.

За организацию пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси без лицензии должностных лиц будут штрафовать на 400 манатов, а юридических лиц - на 2000 манатов.

Это отражено в поправках к Кодексу об административных правонарушениях.

За перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси без разрешительной карты или за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов на автомобиле будет наложен штраф в размере сорока манатов. Лицо, получившее административное взыскание за перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси без пропуска или за нарушение правил перевозки пассажиров и грузов на автомобиле, будет оштрафовано в размере восьмидесяти манатов за повторное правонарушение в течение одного года со дня вступления в законную силу постановления об административном наказании.