Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8587 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8587 1 австралийский доллар AUD 1,1386 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5147 1 бразильский реал BRL 0,3487 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0907 100 южнокорейских вон KRW 0,1291 1 чешская крона CZK 0,0755 100 чилийских песо CLP 0,191 1 китайский юань CNY 0,2375 1 датская крона DKK 0,2492 1 грузинский лари GEL 0,6334 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1593 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1653 1 швейцарский франк CHF 1,9957 1 израильский шекель ILS 0,462 1 канадский доллар CAD 1,2711 1 кувейтский динар KWD 5,5295 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3655 1 мексиканский песо MXN 0,1006 1 молдавский лей MDL 0,0972 1 египетский фунт EGP 0,0552 1 норвежская крона NOK 0,1645 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4271 1 российский рубль RUB 0,0186 1 сингапурский доллар SGD 1,2772 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2687 1 турецкая лира TRY 0,0571 1 тайваньский доллар TWD 0,0549 1 таджикский сомони TJS 0,1552 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0446 100 японских йен JPY 1,1767 1 новозеландский доллар NZD 1,0599

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