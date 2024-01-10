Встречайте Недели Wolt+: большие скидки и выгодные предложения

БАКУ /Trend/ - Ещё в 2021 году команда Wolt поставила перед собой цель сделать свою продукцию более доступной и удобной для наших пользователей. Компания стремилась обеспечить каждому возможность беспрепятственной покупки благодаря широкому ассортименту, не беспокоясь о стоимости доставки. Эта стратегия была направлена не только на пользу пользователям, но и на расширение бизнеса наших партнёров на платформе

В результате появилась наша подписка Wolt+, участникам которой всегда доступна доставка в размере 0₼ и эксклюзивный доступ к лучшим и выгодным предложениям от Wolt.

Wolt+ впервые был протестирован и запущен в Чехии, Польше и Грузии, а в 2023 году подписка стартовала и в Азербайджане. Сегодня Wolt+ доступен в большинстве стран, где работает наш сервис и каждой из них мы сосредоточены на обеспечении максимальной экономии и преимуществах для наших пользователей, а также на развитии партнёрских отношений как с крупными, так и с малыми предприятиями, чтобы удовлетворять потребности каждого пользователя.

С момента запуска участники Wolt+ сэкономили более 70 миллионов евро, обеспечив дополнительные продажи для более чем 75 000 ресторанов и магазинов по всему миру. Только в 2022 году, общий объем продаж более чем 120 000 продавцов через платформу Wolt превысил 3 миллиарда евро, и эта цифра продолжает расти.

А теперь, после праздничного сезона, когда домашние бюджеты ограничены, важность доступности цен и поддержки бизнеса важнее, чем когда-либо.

Представляем вам «Недели Wolt+»

Мы постоянно стремимся внедрять инновации для наших пользователей и партнеров и с гордостью запускаем нашу большую кампанию - «Недели Wolt+». Это скидочная акция, охватывающая 14 рынков, включая Азербайджан приуроченна ко второй годовщине Wolt+.

Предлагая тысячи эксклюзивных скидок только для подписчиков Wolt+ на сотни известных брендов, эта кампания подчеркивает нашу приверженность делать повседневные товары и удовольствия еще более доступными после праздничного сезона.

Мы рады предложить эксклюзивные скидки от наших партнеров, включая McDonald’s, KFC, Fryday, CafeCity, Bir Iki, Wolt Market и многих других, в течение трех невероятно увлекательных недель!

Узнайте больше о «Неделях Wolt+» на сайте Wolt+. Присоединяйтесь к Wolt+ сегодня и попробуйте подписку бесплатно на 30 дней!"

https://explore.wolt.com/ru/aze/wolt-plus