За последние 20 лет реальный объем ВВП Азербайджана увеличился более чем в 3,6 раза - Мамед Мусаев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет реальный объем ВВП Азербайджана увеличился более чем в 3,6 раза.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе прошедшей в Баку конференции на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики".

"ВВП на душу населения увеличился с 769 долларов США до 7 798 долларов США. Ненефтегазовый ВВП увеличился с 4,1 миллиарда долларов США до 41,1 миллиарда долларов США. Объем внешнеторгового оборота страны увеличился более чем в 9,5 раза и достиг 50 миллиардов долларов США. Ненефтегазовый экспорт увеличился более чем в 8,9 раза и достиг рекордного уровня, превысив 3,3 миллиарда долларов США", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась конференция на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики". Конференция инициирована представителями различных бизнес-ассоциаций, бизнесменами, работающими в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, логистике, ИКТ, здравоохранении, страховании, туризме, текстильной и других сферах.

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