Доля частного сектора в экономике Азербайджана составляет 86,5 процента - Мамед Мусаев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доля частного сектора в экономике Азербайджана составляет 86,5 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе прошедшей в Баку конференции на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики".

По его словам, в результате проведенных в стране масштабных работ предприниматели стали ведущей силой экономики страны.

"В результате реализации мер государственной поддержки предпринимательства достигнуты важные успехи: развитие партнерства между государством и предпринимателями, формирование системы государственного регулирования предпринимательства, создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Доля частного сектора в экономике страны составила 86,5 процента, в занятости - 78,1 процента", - сказал Мусаев.

Он упомянул, что особое значение имеют реализуемые меры в области расширения государственно-частного партнерства во всех сферах экономики и повышения роли частного сектора в экономическом развитии, в том числе принятие новых законов, основанных на передовом опыте.

"С применением этих законов открылась новая страница как в динамике, так и в качестве инвестиционной деятельности в экономике страны. Сегодня реализация инновационных и приоритетных проектов продолжается в рамках государственно-частного партнерства", - добавил Мусаев.

Отметим, что сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась конференция на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики". Конференция инициирована представителями различных бизнес-ассоциаций, бизнесменами, работающими в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, логистике, ИКТ, здравоохранении, страховании, туризме, текстильной и других сферах.

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