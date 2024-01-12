Предпринимательская деятельность в Азербайджане за прошедший период приобрела масштабный характер (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предпринимательская деятельность в Азербайджане за прошедший период приобрела масштабный характер.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе прошедшей в Баку конференции на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики".

Он подчеркнул, что в настоящее время число активно занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане составляет более 759 тысяч человек.

"В Азербайджане реализуются меры по улучшению среды свободной конкуренции, упрощению административных процедур, по налоговым льготам и субсидиям, финансовой поддержке реального сектора и другие меры. В результате предпринимательская деятельность в стране за прошедший период приобрела масштабный характер. Азербайджанские бизнесмены активно участвуют в проектах, реализуемых в зарубежных странах, инвестируют в различные сферы", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась конференция на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики". Конференция инициирована представителями различных бизнес-ассоциаций, бизнесменами, работающими в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, логистике, ИКТ, здравоохранении, страховании, туризме, текстильной и других сферах.

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