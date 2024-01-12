Обнародована сумма льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет Фондом развития предпринимательства Азербайджана предоставлены льготные кредиты на более чем 45,6 тысячи инвестиционных проектов субъектов предпринимательства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе прошедшей в Баку конференции на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики".

"Субъектам предпринимательства было предоставлено льготных кредитов на сумму более 3 миллиардов манатов, создано более 176 тысяч новых рабочих мест. Развитие предпринимательства в Азербайджане стало одним из важнейших элементов региональной экономической политики. За прошедшие годы в городах и районах, селах и поселках успешно реализуются инфраструктурные проекты и в настоящее время масштабы таких проектов расширяются. С 2004 года в регионах создано более 52 тысяч новых предприятий и более 1,8 миллиона новых рабочих мест", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась конференция на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики". Конференция инициирована представителями различных бизнес-ассоциаций, бизнесменами, работающими в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, логистике, ИКТ, здравоохранении, страховании, туризме, текстильной и других сферах.

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