В Азербайджане в рамках механизма поощрения инвестиций реализовано 585 проектов (дополнено)

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БАКУ /Trend - В рамках механизма поощрения инвестиций в Азербайджане, начиная с 2016 года, реализовано 585 проектов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев в ходе прошедшей в Баку конференции на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики".

"В результате реализации этих проектов в экономику инвестировано более 5,6 миллиарда манатов и создано более 38 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день в Азербайджан на льготных условиях импортированы техника, технологическое оборудование и устройства на сумму до 1,1 миллиарда долларов США, построены современные производственные мощности. В результате реализации продвигаемых проектов в стране созданы предприятия, выпускающие новую продукцию", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась конференция на тему "Партнерство между государством и предпринимателями: основа устойчивой экономики". Конференция инициирована представителями различных бизнес-ассоциаций, бизнесменами, работающими в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, логистике, ИКТ, здравоохранении, страховании, туризме, текстильной и других сферах.

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