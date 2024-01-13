В Азербайджане достигнуты большие успехи в повышении прозрачности в финансовой сфере - Вахид Новрузов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В последние годы были достигнуты большие успехи в повышении прозрачности в финансовой сфере, улучшении подотчетности и укреплении верховенства закона в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов в ходе проходящего в Баку форума-семинара "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эры".

"Экономические реформы, успешно реализуемые в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, в том числе реализация государственных программ, связанных с развитием предпринимательства, повышением уровня жизни населения, сокращением теневой экономики и усилением борьбы с коррупцией, приданием особого значения фактору прозрачности в системе управления и экономической и социальной жизни в целом в Азербайджане создают основу для развития устойчивой и инклюзивной экономики", - отметил он.

Новрузов также отметил, что в этом году Азербайджан ждут еще большие успехи.

"В декабре прошлого года произошло историческое событие: страны мира единогласно проголосовали за проведение COP29 в Азербайджане. Это означает еще один успех Азербайджана", - добавил он.

По его словам, в Азербайджане следует сформировать отвечающий современности аудит.

"В Азербайджане следует сформировать отвечающую вызовам современности систему аудита, которая сможет служить достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Аудит и бухгалтерский учет играют важную роль в реализации восьми из 17 целей ЦУР. Исследования и комментарии ВБ показывают, что эти направления действительно важны в обеспечении устойчивого развития страны", - отметил он.

Новрузов также добавил, что в соответствии с государственной политикой, проводимой за последние 20 лет, институт независимой отчетности, аудита и оценщиков прошел большое развитие, повысилась его эффективность, усилились цифровизация и интеграция в международные процессы в этих сферах.

"За прошедший период объем аудиторских услуг в Азербайджане увеличился более чем в 40 раз, в настоящее время услуги в этой сфере предоставляют 157 аудиторских организаций и 68 независимых аудиторов", - добавил он.

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