В Азербайджане пройдет заседание Союза оценщиков тюркских государств (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:05)

БАКУ /Trend/ - В мае текущего года в Азербайджане пройдет заседание Союза оценщиков тюркских государств.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Общества оценщиков Азербайджана (AQC) Вугар Орудж в ходе проходящего в Баку форума "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эры".

"Полномочия президента Союза оценщиков тюркских государств будут переданы от Казахстана Азербайджану, а вице-президента - от Азербайджана Турции. Создание союза стало новым этапом в развитии сотрудничества между оценщиками тюркских государств, и AQC участвовало в этом процессе. В прошлом году в этот союз вошли Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, а Туркменистан и Турецкая Республика Северного Кипра присоединились в ассоциативном порядке", - сказал Орудж.

По его словам, в целом прошлый год был важным годом для AQC.

"В конце прошлого года мы подписали соглашение со Счетной палатой", - отметил Орудж.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!