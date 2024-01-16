Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за 2023 год

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на 1 января 2024 года составили 8.7 млрд. манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4.3 млрд. манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 января 2024 года года составила 6.3 млрд. манатов.

На 1 января 2024 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 833 млн. манатов, а обычные и привилегированные акции 265 млн. манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 39 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.