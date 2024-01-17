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В парламенте Азербайджана пройдут обсуждения по поводу COP29

Экономика Материалы 17 января 2024 12:14 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана пройдут обсуждения по поводу COP29

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Проведение дискуссий о результатах COP28 и влиянии Глобального изменения климата на Азербайджан включено в План работы весенней сессии комитета Милли Меджлиса (парламент Азербайджана) по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщает в среду Trend, согласно Плану работы, в рамках COP29 также запланировано проведение встреч и обсуждений с НПО, специализирующимися в области экологии.

Слушания по управлению выбросами в атмосферу в городе Баку в рамках COP29 также включены в План работы.

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