Назван объем льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, общая стоимость инвестиционных проектов составляет 459,9 миллиона манатов, а объем кредитования вырос почти на 33 процента.

"Благодаря этим кредитам создано более 3 000 новых рабочих мест. 46,4 процента выданных кредитов было направлено на производство сельскохозяйственной продукции, 43 процента - на производство и переработку промышленной продукции, 5,5 процента - на сферу обслуживания, 4,5 процента - на проекты развития туризма. 72 процента льготных кредитов направлены в регионы, а 28 процентов - в город Баку и Абшеронский экономический район", - сказал он.

Халилов отметил, что средний размер кредита в 2023 году составил 59,2 тысячи манатов.

Напомним, что предприниматели в Азербайджане в 2022 году по линии Фонда развития предпринимательства Азербайджана получили кредиты на сумму 145,9 миллиона манатов.

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