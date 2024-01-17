В 2023 году в Азербайджане была продолжена выплата субсидий предпринимателям, пострадавшим от пандемии (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году была продолжена выплата субсидий по гарантированным государством кредитам предпринимателям, пострадавшим от пандемии и по состоянию на 31 декабря 2023 года всего в рамках программы поддержки выплачено 52 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Кроме того, субсидии в размере до 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредиту продолжали предоставляться предпринимателям, пострадавшим от пандемии и имевшим кредитную задолженность по состоянию на 10 марта 2020 года. По состоянию на 31 декабря в рамках программы по 5 071 заявке выплачено процентное субсидирование на сумму 73,3 миллиона манатов при остатке кредита в 893,4 миллиона манатов", - отметил он.

Напомним, что по состоянию на первое января 2023 года в рамках механизма субсидирования процентов по существующему кредитному портфелю поступило 6 338 заявок, по 5 052 из которых были приняты положительные решения о предоставлении субсидий. Утвержденная сумма для субсидирования процентов по существующим займам предпринимателям составляет 71,9 миллиона манатов.

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