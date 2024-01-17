В Азербайджане скоро будет запущена электронная кредитно-гарантийная система (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что электронная кредитно-гарантийная система в Азербайджане станет доступна предпринимателям в феврале 2024 года.

Об этом в среду, отвечая на вопрос Trend, сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"С технической точки зрения все готово. В настоящее время мы готовим соответствующие документы. Ожидаем, что в феврале текущего года система будет запущена", - подчеркнул он.

Отметим, что в 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов. Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 459,9 миллиона манатов, а объем кредитования вырос почти на 33 процента.

Напомним, что предприниматели в Азербайджане в 2022 году по линии Фонда развития предпринимательства Азербайджана получили кредиты на сумму 145,9 миллиона манатов.

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