Создается новый механизм поддержки предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Создается новый механизм поддержки предпринимателей, действующих на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Механизм будет применяться с февраля 2024 года. В рамках этого механизма 90 процентов кредитного портфеля общей стоимостью 500 миллионов манатов (450 миллионов манатов) будут обеспечены гарантией, при этом возможна выдача субсидий в размере до 150 миллиона манатов. Максимальная сумма льготных кредитов составляет пять миллионов манатов, а срок погашения - до семи лет. Процентная ставка по кредиту - до 15 процентов", - добавил он.

Отметим, что в 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов. Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 459,9 миллиона манатов, а объем кредитования вырос почти на 33 процента.

Напомним, что предприниматели в Азербайджане в 2022 году по линии Фонда развития предпринимательства Азербайджана получили кредиты на сумму 145,9 миллиона манатов.

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