Азербайджан и Япония обсудили двустороннее сотрудничество (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Япония обсудили двустороннее сотрудничество.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках Давосского экономического форума, с президентом и главным исполнительным директором Japan Tobacco International Эдди Пирардом и директором по международным связям компании Аной Велькович, мы обсудили двухстороннее сотрудничество, предстоящие работы в рамках проведения в Азербайджане СОР29, а также участие частного сектора в СОР29", - говорится в публикации.

Отметим, что Japan Tobacco International была образована в 1999 году. Миссия компании - укреплять всемирно признанный бренд, лидируя в производстве продуктов с пониженным риском и новых способах ведения бизнеса.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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