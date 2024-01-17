Азербайджан и ЕББР обсудили расширение сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) обсудили расширение сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках нашей поездки на Давосский экономический форум мы провели встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком. В ходе беседы мы отметили важность расширения сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики, активное участие Азербайджана в международных инициативах и перспективы проведения в стране COP29. Была отмечена выраженная поддержка ЕБРР Азербайджану в этой области", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее состоялась онлайн встреча министра экономики Азербайджана с первым вице-президентом банка Юргеном Ригтеринком.

На встрече были рассмотрены проекты, реализуемые в Азербайджане при поддержке банка, перспективы сотрудничества с ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", возможности расширения совместной деятельности сторон в области возобновляемых источников энергии, совершенствования экосистемы информационных технологий. Первый вице-президент ЕБРР подчеркнул значимость того, что Азербайджан выбран местом проведения в текущем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и выразил готовность банка оказать поддержку стране в этом направлении.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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