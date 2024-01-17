Министр экономики Азербайджана и гендир Carlsberg Group обсудили новые возможности для сотрудничества (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обсуждены новые возможности для сотрудничества с Carlsberg Group.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках Давосского экономического форума прошла встреча с Якобом Ааруп-Андерсеном, генеральным директором компании Carlsberg Group. Мы обсудили успешную деятельность компании в Азербайджане и благоприятное влияние экономических реформ, проводимых в нашей стране, на бизнес-климат. Мы также оценили усилия компании по локализации производства в Азербайджане и изучили новые возможности для сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что в прошлом году сообщалось о том, что в Азербайджане откроется новый завод по переработке ячменя, используемого при производстве пива.

Ожидается, что новый завод приступит к деятельности в январе 2024 года.

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