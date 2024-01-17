Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в рамках COP29 (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в рамках COP29.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На полях Давосского экономического форума прошла встреча с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ Абдуллой бен Тук Аль Марри. В ходе встречи мы выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений между странами. Во время обсуждений были затронуты различные аспекты повестки дня экономического партнерства, в том числе: подготовка к 9-й сессии Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ, увеличение товарооборота и инициативы по развитию деловых связей, сотрудничество в рамках COP29, перспективы совместных проектов в области перехода на устойчивые источники энергии", - говорится в публикации.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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