В Азербайджане суммы, возвращаемые субъектами хозяйствования потребителям, значительно увеличились (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате расширения государственно-частного партнерства в сфере защиты прав потребителей и повышения осведомленности, суммы, возвращаемые субъектами хозяйствования потребителям, увеличились на 83 процента в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, за отчетный период субъектами хозяйствования потребителям было возвращено более 618 тысяч манатов.

"Говоря об основных моментах деятельности 2023 года, необходимо отметить следующее: принятие Кодекса конкуренции, новый закон о государственных закупках, который вступил в силу с 1 января 2024 года, а также Государственная программа на 2023-2025 годы по адаптации национальной системы стандартизации к международным требованиям, что позволит добиться создания в нашей стране системы технического регулирования, отвечающей современным вызовам с реализацией обязательств, вытекающих из программы", - добавил он.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия службы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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