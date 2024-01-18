В Азербайджане в 2023 году финансовые санкции были применены к 24 субъектам рынка (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2023 году финансовые санкции были применены к 24 субъектам рынка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Объем финансовых санкций составил 649,6 тысячи манатов. Кроме того, к трем субъектам рынка были применены финансовые санкции за непредоставление необходимой информации и документов в размере 148,2 тысячи манатов. Дела еще находятся на рассмотрении. Помимо этого, 26 субъектов предпринимательства самостоятельно устранили нарушения", - отметил он.

По его словам, в целом в 2023 году службой было рассмотрено 48 дел и ряд дел еще находятся на рассмотрении.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия службы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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