В Азербайджане в 2023 году сумма закупок превысила 7,5 миллиарда манатов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2023 году сумма закупок превысила 7,545 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, по сравнению с показателем 2022 года объем государственных закупок в 2023 году вырос на 11,3 процента.

"За отчетный период доля электронных покупок в общем объеме покупок составила 22,4 процента (1,69 миллиарда манатов). По сравнению с 2022 годом объем электронных покупок в прошлом году увеличился на 32,9 процента", - подчеркнул он.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия службы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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