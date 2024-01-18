Продолжается строительство дороги, соединяющей основную часть Азербайджана с его Нахчыванской АР через Иран (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по строительству автомобильной дороги, соединяющей основную часть Азербайджана с его Нахчыванской АР через Иран, и моста через реку Араз.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики о мерах по продолжению работ по строительству связки автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд с Исламской Республикой Иран и моста над рекой Араз, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительные работы на территории.

Было отмечено, что строительство искусственных сооружений (подпорные стены, трубы разного диаметра, прямоугольные трубы, переходы и бетонные кюветы) и земляного полотна продолжается на 7,2-километровой соединительной автомагистрали 1 класса, построенной в рамках указанного проекта. Физический прогресс по проделанной работе составляет 80%.

В рамках проекта также начато строительство автомобильного моста через реку Араз длиной 374 метра и шириной 27,6 метра. На мосту, состоящем из 4-х полос движения, 2-х полос безопасности и разделительных полос, также предусмотрено строительство пешеходных дорожек шириной 2,8 метра в каждом направлении. В настоящее время на участке продолжаются работы по забиванию опорных свай моста и срубке оголовков свай. Прогресс по этим работам составляет 10%.

Автомобильный мост, строящийся в рамках "Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) Азербайджана через территорию Ирана" послужит увеличению транзитных грузоперевозок по территории двух стран и облегчению проезда в Нахчыванскую Автономную Республику. Суточная пропускная способность нового автомобильного моста составит 1100 единиц грузовых автомобилей.

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