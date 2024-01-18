В Азербайджане закон "О торговле" находится на стадии утверждения (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен закон "О торговле", который в настоящее время находится на стадии утверждения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Одновременно ведется работа по созданию электронного конкурсного портала. Это внесет важный вклад в развитие гибкости, прозрачности и целенаправленности. Проект передан в Кабинет министров и в ближайшее время будет введен в эксплуатацию", - добавил он.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия службы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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