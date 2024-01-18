Количество протоколов по административным нарушениям физлиц и юрлиц в Азербайджане в 2023 году выросло в 6 раз (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по материалам, представленным в ходе расследования относительно поступивших обращений граждан, всего составлено 83 протокола об административных нарушениях в отношении 38 юридических и 15 физических лиц.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, количество подготовленных протоколов выросло до шести раз по сравнению с 2022 годом.

"В ходе рассмотрения обращений были выявлены предварительные доказательства, связанные с обманом на сумму более 300 манатов, а также были выявлены признаки мошенничества. Собранные материалы переданы в прокуратуру для правовой оценки действий определенных компаний", - добавил он.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия службы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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