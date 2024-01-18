Большая часть жалоб потребителей в Азербайджане связана с разницей между ценами на полках и на кассе - замглавы Госслужбы (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Большая часть жалоб, поступающих от потребителей в Азербайджане, связана с разницей между ценами на полках и ценами на кассе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель начальника Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Эльнур Багиров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, если есть доказательства, служба принимает соответствующие меры, фиксируя их.

"Из 83 зафиксированных в прошлом году случаев 40 связаны с обманом потребителей. По этой причине, при несоответствии цен на полке и на кассе, мы советуем обращаться в службу с предоставлением соответствующих доказательств", - добавил он.

Отметим, что Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком участвует в подготовке и реализации государственной политики в области антимонопольной политики, государственных закупок, технического регулирования, стандартизации, метрологии, защиты прав потребителей. Основная миссия службы – создание условий для свободной конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, что обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком была создана указом Президента Азербайджанской Республики от 23 октября 2019 года.

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