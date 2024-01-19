Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили диверсификацию торговых связей (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили диверсификацию торговых связей.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках нашей поездки на Давосский экономический форум мы встретились с Фейсалом Алибрагимом, министром экономики и планирования Саудовской Аравии. Мы обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних экономических отношений, диверсификацию торговых связей, а также взаимное продвижение инвестиций", - говорится в публикации.

Напомним, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2023 году Азербайджан экспортировал в Саудовскую Аравию товаров на сумму свыше 4,902 миллиона долларов, а импортировал - на сумму свыше 25,931 миллиона долларов.

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