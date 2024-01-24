В конце текущего года будет запущена электронная платформа Made in Azerbaijan (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В конце текущего года будет запущена электронная платформа Made in Azerbaijan.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Посредством электронной платформы экспортерам будут предоставляться более качественные услуги", - отметил он.

Гаджилы также подчеркнул, что в прошлом году ненефтяной экспорт Азербайджана достиг рекордных показателей.

"Из Азербайджана было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 3,348 миллиарда долларов США, что на 9,8 процента больше, чем в 2022 году. Стоит отметить, что только в декабре 2023 года стоимость экспортированной ненефтяной продукции составила 314,2 миллиона долларов США (рост на 3,8 процента)", - сказал он.

Гаджилы напомнил, что к 2026 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана планируется довести до пяти миллиардов долларов США.

Напомним, что AZPROMO было создано в 2003 году для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.

AZPROMO занимается организацией различных международных мероприятий для достижения целей, поставленных для развития ненефтяного сектора в Азербайджане, а также для продвижения продукции на внешние рынки, информирования иностранных покупателей об азербайджанской продукции и содействия налаживанию ими контактов с местными компаниями, предоставления услуг и поддержки иностранным компаниям, желающим получить подробную информацию об азербайджанской инвестиционной среде и заинтересованных в инвестировании на основе системы "единого окна".

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