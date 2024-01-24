Азербайджан может увеличить ежегодный экспорт более чем на $1 млрд (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшие пять лет Азербайджан имеет потенциал для увеличения своего ежегодного экспорта более чем на один миллиард долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"В последние несколько лет экспорт Азербайджана постоянно растет и в 2022 году достиг 35 миллиардов долларов США. При этом неминеральные экспорты за последние пять лет почти удвоились. В ближайшие пять лет Азербайджан имеет потенциал для увеличения своего ежегодного экспорта более чем на один миллиард долларов США", - отметила она.

По ее словам, повышение эффективности внутренних экспортных процедур и улучшение качества инфраструктуры необходимы для укрепления позиций Азербайджана как ключевого экспортера для региона и Европейского союза.

"Улучшение доступа к информации о торговых требованиях и процедурах - не только для торговли товарами, но и для торговли услугами - является ключевым фактором для развития экспорта Азербайджана. Оценка ITC (International Trade Centre) показала, что экспорт азербайджанских услуг в сфере ИТ и туризма переживает расцвет и выиграет от создания благоприятной бизнес-среды", - добавила она.

Отметим, что ITC - это совместное учреждение Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации, полностью посвященное поддержке малого бизнеса развивающихся стран в сфере торговли. Созданное в 1964 году в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), с 1968 года ITC работает под совместной эгидой ГАТТ/ВТО и Организации Объединенных Наций, причем последняя действует через Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). ITC является координационным центром в системе ООН по техническому сотрудничеству с развивающимися странами и странами с переходной экономикой в области стимулирования торговли и развития экспорта.

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