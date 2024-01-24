Реализуется проект по созданию новых постов на границе Азербайджана с Грузией и Россией - ГТК (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Реализуется проект по созданию новых постов на границе Азербайджана с Грузией и Россией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Вугар Ахмедов в ходе проходящего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Реализуются проекты, связанные с повышением транзитного потенциала. В целом ведется работа по упрощению как экспорта, так и импорта", - подчеркнул он.

Отметим, что в эксклюзивном интервью Trend председатель (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров заявил, что ГТК Азербайджана в настоящее время работает над проектированием нового пропускного пункта на границе с Грузией.

Говоря о будущих планах касательно увеличения количества приграничных постов с другими странами, Шахин Багиров упомянул, что такие планы существуют.

"В настоящее время на пограничном пункте пропуска "Лачин" и на других освобожденных от оккупации территориях действуют еще два таможенных пункта. Наряду с этим, ведутся работы в связи с пропускным пунктом "Агбенд" (Зангезурский коридор). Вскоре его проектирование будет завершено и начнется процесс строительства. В ближайшее время планируется открытие пункта пропуска "Астарачай" на транспортном коридоре "Север-Юг". Увеличение количества пунктов пропуска - один из наших приоритетов. В настоящее время мы работаем над проектированием нового пропускного пункта на границе с Грузией, а также усовершенствованием существующих. Это создаст более комфортные условия для людей и увеличит поток транспортных средств. Мы также планируем обновление работ на блокпостах. В целом, наша активность на пунктах пропуска усиливается", - сказал он.

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