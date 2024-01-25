БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank присоединился к услуге SWIFT GPI, новому стандарту глобальных платежей Всемирного общества межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Благодаря данному сервису банк имеет возможность изучать детальную информацию о переводах, осуществляемых через систему SWIFT, в том числе отслеживать этапы прохождения перевода, статус перевода, время, потраченное на процесс оплаты в цепочке перевода, а также ускорить этот процесс. Также, услуга дает возможность получить информацию о стоимости перевода с полной прозрачностью. Это обеспечивает повышение эффективности и полную безопасность платежей.

Услуга GPI внедрена в модуль интернет-банкинга «atb Business», которым пользуются бизнес клиенты Банка.

Предприниматели, желающие воспользоваться услугой, могут пополнить ряды клиентов Банка, отправив онлайн-заявку и открыв любой вид счета, как для бизнеса, так и для сотрудников, без уплаты какой-либо комиссии.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 3000 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.