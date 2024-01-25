Назван объем транзакций с использованием карт азербайджанских банков в Турции (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Объем транзакций с использованием карт азербайджанских банков в Турции достигает примерно двух миллиардов долларов США в год.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил начальник отдела Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рамиль Махмудов в рамках мероприятия в Баку на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"ЦБА регулярно получает обращения от предпринимателей о проблемах с продажей товаров через такие платформы, как Amazon и eBay, связанных в основном с платежами. Однако эта проблема не является специфической только для нашей страны. У каждой крупной торговой платформы есть свои национальные интересы и политика, которые определяют их взаимодействие с различными рынками", - отметил Махмудов.

По его словам, в прошлом интерес к азербайджанскому рынку со стороны иностранных электронных коммерческих систем был невелик, поскольку их основной фокус был сосредоточен на внутреннем потреблении товаров и услуг.

"Однако недавние статистические данные и увеличение безналичных операций значительно повысили их интерес к Азербайджану. Так как у Азербайджана достаточный потенциал, даже по сравнению с соседними странами. Кроме того, азербайджанские карты активно используются для покупок в Турции, в том числе на турецких платформах электронной коммерции, которые в свою очередь приносят значительные доходы, достигая оборота примерно в два миллиарда долларов в год", - добавил Махмудов.

Напомним, что согласно данным Ассоциации банков Азербайджана, в стране в 2023 году число банковских карт выросло на 23 процента по сравнению с показателем 2022 года и достигло 16,6 миллиона.

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