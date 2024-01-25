В Азербайджане проведут большую работу по развитию экотуризма (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане после COP29 будут проведены важные работы по развитию экологического туризма.

Как сообщает Trend в четверг, об этом советник Азербайджанской ассоциации туризма Музаффар Агакеримов сказал в рамках мероприятия в Баку на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

Он отметил огромный туристический потенциал страны.

"С 2000 года в Азербайджане действуют 800 отелей. Это показатель развития. Экологический туризм занимает первое место среди видов туризма в мире. Важные работы в этом направлении будут проведены в Азербайджане после COP29. В свою очередь, пляжный туризм находится на втором месте, и Азербайджан имеет большой потенциал в этой сфере. Необходимо провести большую работу по пляжным отелям в Хачмазе, Баку, Абшеронской зоне, а также в южной зоне страны. Для получения международного экологического статуса в этой сфере необходимо приложить немало усилий. Пляжи Турции, Греции, Франции и Испании получили его, что свидетельствует о том, что эти пляжи соответствуют стандартам безопасности и высокого качества. На третьем месте находится горнолыжный туризм. В Азербайджане наблюдается большое развитие в этой области. В целом, если бы не пандемия коронавируса, которая ударила по туристическому сектору, то Азербайджан мог бы принять в прошлом году около 4 миллионов туристов", - сказал Агакеримов.

Напомним, что по данным Государственного агентства Азербайджана по туризму, в январе-декабре 2023 года страну посетили 2 086 548 туристов (рост на 30,2 процента).

Только в декабре 2023 года Азербайджан посетили 192 869 иностранцев, что на 34,11 процента превышает показатель 2022 года (143 814).

В топ-10 стран по числу посетивших Азербайджан иностранцев в декабре 2023 года вошли Россия (47,347 тысячи человек), Турция (36,372 тысячи человек), Иран (17,526 тысячи человек), Индия (17,524 тысячи человек), ОАЭ (11,374 тысячи человек), Грузия (10,781 тысячи человек), Пакистан (6,09 тысячи человек), Казахстан (4,823 тысячи человек), Узбекистан (4,441 тысячи человек) и Саудовская Аравия (4,174 тысячи человек).

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