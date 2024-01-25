Предназначенный для цифровизации госучреждений Азербайджана проект "Digital Bridge" почти завершен (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проект "Digital Bridge" (цифровой мост), предназначенный для цифровизации госучреждений Азербайджана, почти завершен.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал представитель министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Эльтуран Ахмедбейли в ходе прошедшего в Баку мероприятия на тему "Нетарифные барьеры в торговле".

"Ключевая часть наших цифровых проектов — цифровизация государственных учреждений. Для этого у нас есть проект под названием "Digital Bridge", который почти завершен. Кроме того, еще одним проектом, над которым министерство сейчас работает, является цифровизация МСБ", - отметил он.

Напомним, что в январе - декабре 2023 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 3,206 миллиарда манатов. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 16,3 процента.

Отметим, что 71,8 процента этих услуг были оказаны населению.

В отчетный период доходы от услуг мобильной связи в Азербайджане составили 1,158 миллиарда манатов (36,1 процента в общем объеме доходов рынка телекоммуникаций).

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