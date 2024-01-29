Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8436 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8436 1 австралийский доллар AUD 1,1202 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3462 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0905 100 южнокорейских вон KRW 0,1272 1 чешская крона CZK 0,0745 100 чилийских песо CLP 0,1841 1 китайский юань CNY 0,2367 1 датская крона DKK 0,2473 1 грузинский лари GEL 0,6362 1 гонконгский доллар HKD 0,2175 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1601 100 индонезийских рупий IDR 0,0107 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1626 1 швейцарский франк CHF 1,9691 1 израильский шекель ILS 0,4604 1 канадский доллар CAD 1,2641 1 кувейтский динар KWD 5,525 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3593 1 мексиканский песо MXN 0,099 1 молдавский лей MDL 0,0961 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1631 100 узбекских сомов UZS 0,0137 1 польский злотый PLN 0,4222 1 российский рубль RUB 0,0189 1 сингапурский доллар SGD 1,2678 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2639 1 турецкая лира TRY 0,0562 1 тайваньский доллар TWD 0,0544 1 таджикский сомони TJS 0,1556 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0449 100 японских йен JPY 1,1481 1 новозеландский доллар NZD 1,0366

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!