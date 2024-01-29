Азербайджан назвал топ-10 импортеров ненефтяной продукции в 2023 году (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:54)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2023 году экспортировал ненефтяную продукцию в Россию на сумму 1,114 миллиарда долларов США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В топ-10 стран азербайджанского ненефтяного экспорта также входят Турция (784 миллиона долларов), Грузия (332 миллиона долларов), Швейцария (175 миллионов долларов), Казахстан (95 миллионов долларов), Туркменистан (85 миллионов долларов), Украина (79 миллионов долларов), ОАЭ (69 миллионов долларов), Кыргызстан (59 миллионов долларов) и Румыния (45 миллионов долларов)", - отметил он.

Напомним, что в ненефтяном экспорте Азербайджана по итогам 2023 года зафиксирован рекорд. Так, ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 9,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 3,348 миллиарда долларов США. В отчетном году ненефтяная продукция из Азербайджана экспортировалась в более чем 110 стран.

Ранее сообщалось, что к 2025 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана планируется довести до пяти миллиардов долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!