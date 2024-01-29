Азербайджан примет участие в выставках в Японии, Южной Корее и Германии - AZPROMO (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в этом году Азербайджан примет участие в выставках в Японии, Южной Корее и Германии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В прошлом году азербайджанские компании приняли участие в пяти международных выставках с единым стендом "Made in Azerbaijan". В 2023 году AZPROMO организовало 42 мероприятия, 23 из которых были международными, в рамках этих мероприятий агентством подписано 11 меморандумов о взаимопонимании и один план действий", - отметил он.

По его словам, в январе 2024 года Азербайджан был представлен своей продукцией на выставке "Зеленая неделя" в Ираке.

"Также в этом году планируется участие нашей страны в выставках, которые пройдут в Японии, Южной Корее и Германии", - добавил Абдуллаев.

Напомним, что AZPROMO было создано в 2003 году для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.

AZPROMO занимается организацией различных международных мероприятий для достижения целей, поставленных для развития ненефтяного сектора в Азербайджане, а также для продвижения продукции на внешние рынки, информирования иностранных покупателей об азербайджанской продукции и содействия налаживанию ими контактов с местными компаниями, предоставления услуг и поддержки иностранным компаниям, желающим получить подробную информацию об азербайджанской инвестиционной среде и заинтересованных в инвестировании на основе системы "единого окна".

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