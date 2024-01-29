В Азербайджане планируется провести первый инвестиционный форум (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 планируется провести первый Азербайджанский инвестиционный форум.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Одна из главных целей в текущем году - привлечь в Азербайджан крупнейшие иностранные компании", - отметил он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года.

Помимо Азербайджана, свои кандидатуры выдвинули Армения и Болгария. Однако 7 декабря 2023 года, после прямых переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Канцелярией премьер-министра Армении, Армения решила снять свою кандидатуру в поддержку Азербайджана. Болгария последовала этому примеру и также сняла свою кандидатуру.

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев 4 января 2024 года был назначен президентом COP29.

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