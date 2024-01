Подготовлен проект товарного знака "Made in Karabakh - heart of Azerbaijan" - Юсиф Абдуллаев (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:22) - поменять фотографию

БАКУ /Trend/ - Подготовлен проект товарного знака "Made in Karabakh - heart of Azerbaijan".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Подготовлен и представлен проект правил использования товарных знаков "Made in Karabakh - heart of Azerbaijan" и "Made in Azerbaijan" для предоставления отзывов соответствующим структурам, - отметил он.

Напомним, что AZPROMO было создано в 2003 году для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор и стимулирования экспорта ненефтяной продукции.

AZPROMO занимается организацией различных международных мероприятий для достижения целей, поставленных для развития ненефтяного сектора в Азербайджане, а также для продвижения продукции на внешние рынки, информирования иностранных покупателей об азербайджанской продукции и содействия налаживанию ими контактов с местными компаниями, предоставления услуг и поддержки иностранным компаниям, желающим получить подробную информацию об азербайджанской инвестиционной среде и заинтересованных в инвестировании на основе системы "единого окна".

