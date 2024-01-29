Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты экономического развития страны (ФОТО) (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:33)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили приоритетные задачи для экономического развития страны, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с менеджером ВБ в Азербайджане Стефани Столлмейстер.

Министр экономики подчеркнул значимость многовекторных отношений и эффективного сотрудничества со ВБ. Было отмечено успешное партнерство с ВБ в сфере совершенствования инвестиционной среды, государственно-частного партнерства, инноваций, развития технологий управления, поддержки предпринимательства и других направлениях.

В свою очередь, менеджер ВБ в Азербайджане Стефани Столлмейстер подчеркнула, что международная организация, которую она представляет, придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, ВБ продолжит поддержку для достижения приоритетов развития нашей страны.

Отмечается, что на встрече была представлена Рамочная стратегия партнерства (РСП), подготовленная Группой Всемирного банка, отражающая основные стратегические направления и планы развития Азербайджана в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Документ, адаптированный к дорожной карте по расширению сотрудничества с Всемирным банком, будет способствовать решению региональных и глобальных вызовов, определит возможности для усиления развития частного сектора и мобилизации частного капитала.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены приоритеты развития Азербайджана, вопросы, отраженные в РСП, и проведение в нашей стране СОР29.

Напомним, что Азербайджан и Всемирный банк сотрудничают более 30 лет. Организация поддержала 56 проектов по развитию частного сектора на сумму более чем 500 миллионов долларов США, в результате чего было создано около 4 000 рабочих мест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!