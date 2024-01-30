Названы доходы "AzerGold" от продажи золота и серебра (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доходы ЗАО "AzerGold" от продажи золота и серебра на местном и международном рынках в прошлом году составили 232,8 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, рост общей выручки от продаж по сравнению с показателем 2022 года составил 15 процентов.

"Из этой суммы на экспорт приходится 210,1 миллиона манатов, а на внутренние продажи приходится 22,7 миллиона манатов. Доходы от экспорта увеличились на 11 процентов по сравнению с 2022 годом, а доходы от продаж на внутреннем рынке увеличились на 81 процент. В 2023 году 97,9 процента доходов от общего объема реализации ценной продукции было получено в результате реализации золота. Таким образом, общий доход, полученный в результате продажи золота и серебра за 2017-2023 годы, составил 1,19 миллиарда манатов. За этот период на внутреннем и внешних рынках реализовало 416 тысяч унций золота и 853 тысячи унций серебра ", - отметил он.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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