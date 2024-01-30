"AzerGold" назвало объем инвестиций в горнодобывающие проекты (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2016-2023 годах "AzerGold" инвестировало в общей сложности 550 миллионов манатов в реализацию горнодобывающих проектов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, 8 процентов из этой суммы (45 миллионов) манатов было обеспечено за счет ассигнований из госбюджета.

"В основном это средства, выделенные из государственного бюджета в первые годы работы ЗАО. В настоящее время финансирование из государственного бюджета осуществляется в основном для реализации железорудных проектов, которые являются новой сферой деятельности", - отметил он.

Ибрагимов подчеркнул, что только в 2023 году в горнодобывающие проекты было инвестировано 157 миллионов манатов.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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