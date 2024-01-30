Стали известны объемы производства золота на месторождении "Човдар" в Азербайджане (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На первой фазе месторождения "Човдар" в Азербайджане добыто 243,4 тысячи унций золота.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, начата вторая фаза разработки месторождения "Човдар" - сульфидная фаза и боковые отложения.

"По свойствам, влияющим на извлечение полезного компонента, руды делятся на два типа: оксидные и сульфидные. Оксидные руды образуются при выветривании сульфидных руд в результате природных процессов, а золото и серебро, содержащиеся в них, относительно свободны. В то же время между оксидными и сульфидными рудами существуют промежуточные руды, которые в научной литературе называют транзитными. Извлечение золота и серебра из оксидных руд осуществляется на основе метода кучного выщелачивания HLP (Heap leach pad), с определенным количеством дробления и осаждения раствора. Однако этот метод переработки экономически не выгоден, так как процент извлечения золота невысок - он составляет около 50 процентов при применении этого метода в частичном транзите (оксидно-сульфидные смешанные руды) и особенно в сульфидных рудах. По этой причине транзитные и сульфидные руды сначала необходимо искусственно вскрывать. Только после этого можно осадить золото и обеспечить удовлетворительный выход. В ближайшей перспективе намечено дальнейшее продление срока действия Човдарского интегрированного участка по переработке (ЧИРУП) с открытием новых месторождений и увеличением ресурсов в регионе", - отметил он.

Ибрагимов подчеркнул, что учитывая все это, были проведены обширные металлургические исследования для определения способа производства по всем видам руд, которые планируется перерабатывать в ЧИРУП.

"Компания MICON International, имеющая международную репутацию, подготовила подробное технико-экономическое обоснование и предварительную проектную документацию. Согласно проектной документации, для обеспечения максимальной эффективности было решено обрабатывать золотые прииски методом шарикового подщелачивания в оксидной фазе и подщелачивания в резервуаре в сульфидной фазе (CIL – Carbon in leach)", - добавил он.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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