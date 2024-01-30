Азербайджан и ИБР подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Исламский банк развития (ИБР) подписали меморандум о взаимопонимании для подготовки рамочной программы странового сотрудничества.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе видеоконференции с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль Джассером был подписан "Меморандум о взаимопонимании по подготовке рамочной программы странового сотрудничества по Азербайджану между министерством экономики Азербайджана и Исламским банком развития". Исполнение документа будет способствовать активизации совместной деятельности, направленной на сотрудничество между сторонами и продвижение целей социально-экономического развития наших стран. Кроме того, мы обменялись мнениями по пунктам повестки дня, запланированным в рамках COP29, которую примет Азербайджан", - говорится в публикации.

Напомним, что Группа ИБР (IsDB) поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа одобрила финансирование по Азербайджану проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Портфель включает в себя финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны IsDB, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC (Международная исламская торгово-финансовая корпорация) и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы IsDB. Кроме того, ICIEC (Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов) предоставила 92,5 миллиона долларов в качестве страхования бизнеса и 75,5 миллиона долларов - в качестве новых страховых обязательств.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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