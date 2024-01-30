В "AzerGold" назвали сумму инвестиций в проект CIL (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В реализацию проекта CIL (Carbon in leach) в Азербайджане инвестировано 380 миллионов манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

Председатель ЗАО отметил, что средства предоставлены за счет средств, полученных в результате деятельности акционерного общества, не создавая дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

"Вместе с резервуаром для влажных отходов, трубопроводом технической воды, проведенной из реки Гошгарчай и другой вспомогательной инфраструктурой, годовой потенциал измельчения руды завода по чановому выщелачиванию, строительство которого завершилось за 22 месяца, составляет 1,1 миллиона тонн. В зависимости от минералогического состава и металлургических особенностей сульфидных руд удалось повысить степень выделения золота с 50 до 90 процентов и обеспечить экономическую эффективность. При этом был исключен риск переработки сульфидных руд с выходом 50 процентов", - добавил он.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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