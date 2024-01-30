Производство золота достигло самого высокого годового показателя - "AzerGold" (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За прошлый год показатели производства составили 63,7 тысячи унций золота. Это самый высокий годовой показатель за период деятельности ЗАО "AzerGold".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В прошлом году "AzerGold" было добыто 63,7 тысячи унций золота, что на 1,7 тысячи унций, или на три процента больше показателя 2022 года и на два процента больше плана. Добыча серебра за 2023 год составила 114,3 тысячи унций, превысив план на шесть процентов", - добавил он.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

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